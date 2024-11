Muore in ospedale dopo essere stato travolto da auto a Cervia

Un turista 77enne di Varese in vacanza a Cervia, sul litorale Ravennate, per le cure termali, è morto martedì scorso all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dopo quattro giorni di agonia. L'incidente era avvenuto venerdì scorso mentre il 77enne passeggiava con la moglie lungo viale Oriani. L'uomo - secondo quanto riferito dal 'Corriere di Romagna' - è riuscito a mettere in salvo la donna spingendola via dalla traiettoria dell'auto ormai fuori controllo (lei ha riportato solo lievi escoriazioni), ma è stato investito dalla vettura finendo sbalzato a circa 30 metri di distanza. La Procura ora aprirà un'inchiesta per omicidio stradale sul conducente dell'auto, un 74enne di Forlì. La vittima lascia moglie e tre figli.



