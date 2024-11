Max Mara veste la Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra della Regione Emilia-Romagna con sede a Parma. A partire da questa stagione, "le donne dell'orchestra indosseranno look Max Mara rigorosamente neri" dichiara Susanna Zucchelli, Consigliera di Amministrazione della Filarmonica Arturo Toscanini "portando sul palco non solo la loro straordinaria abilità musicale, ma anche l'eleganza e i valori del brand di Reggio Emilia." La partnership con Max Mara, prima nel suo genere a livello nazionale, - spiega una nota - è la concretizzazione della missione della Filarmonica di creare sinergie con le eccellenze del territorio. "Questo progetto è un incontro di mondi che, pur diversi, condividono la stessa passione per il dettaglio e la cura nell' esecuzione", ha commentato il sovrintendente Ruben Jais - La collaborazione con Max Mara è un'opportunità unica per raccontare il nostro impegno e il nostro legame con la bellezza, non solo musicale, ma anche stilistica, trasmettendo al pubblico un messaggio di forza, unicità e passione."



