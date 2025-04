Rinasce a Rimini il 'Premio Fellini'

Torna a vivere, a Rimini, il 'Premio Fellini'. Era il 2011 quando l'ex Monty Python e regista di 'Paura e delirio a Las Vegas', Terry Gilliam, ricevette al Museo della Città il riconoscimento: fu l'ultima edizione del Premio che debuttò ufficialmente nel 1994 nell'ambito dell'allora 'RiminiCinema' , proseguito per i successivi quattro anni, per poi essere rilanciato dal 2005 dall'associazione 'Fondazione Federico Fellini'. A quattordici anni di distanza, il Comune di Rimini riscopre il 'Premio Fellini' stringendo un accordo con la Fondazione Cineteca di Bologna il cui direttore Gian Luca Farinelli, ricoprirà il ruolo coordinatore artistico di questo nuovo 'corso'.

"Riproporre il 'Premio Fellini' 14 anni dopo significa porre un nuovo punto di partenza - osserva in una nota il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. In questi anni siamo stati autori di un percorso che ci ha permesso di ricucire le 'storiche' distanze con la figura e l'opera del maestro e che soprattutto ci ha consentito di incardinare un lavoro di approfondimento, divulgazione, valorizzazione dell'opera e della poetica del regista, trovando nell'apertura del Fellini Museum il principale motore propulsivo". La celebrazione del Premio prevede un piano di iniziative oltre alla cerimonia, e si terrà in autunno, nelle settimane che introducono all'anniversario della scomparsa del maestro.

"È indovinata l'idea di un premio che non sia solo un modo per rendere omaggio ad un regista, ma sia l'occasione di sviluppare un percorso intorno alla sua opera, approfondirla nei suoi vari aspetti - sottolinea nella nota Gian Luca Farinelli - Un film prende vita da una congiunzione di arti. E credo che questo premio sia anche il modo migliore per ricordare il lavoro di Fellini, tra i registi forse quello che più chiaramente ha saputo mostrare come il cinema sia un'opera collettiva" La prima edizione del Premio Fellini, nel 1994, vide insignito John Turturro. Nei successivi tre anni del festival furono premiati nell'ordine: Kathryn Bigelow (1995), Emir Kusturica (1996) e John Landis (1997). Fu poi l'associazione "Fondazione Federico Fellini" a ripristinare dal 2005 il Premio; si iniziò con Martin Scorsese per poi proseguire con Roman Polanski (2006), Ermanno Olmi (2007), Tullio Pinelli (2008), Sidney Lumet (2009), Paolo Sorrentino (2010) e Terry Gilliam (2011).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA