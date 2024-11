'Tra i miei disordini' primo album da solista di Capolupo

Si intitola 'Tra i miei disordini' (Diecigocce Records) il primo album da solista del cantautore bolognese Capolupo, disponibile sulle piattaforme digitali e in vinile dal 15 novembre, mentre è già in rotazione radiofonica 'Un'altra volta', secondo singolo estratto dopo 'Gioie e paranoie', uscito a maggio. Il disco si presenta come un concept album in cui ognuna delle dieci tracce invita l'ascoltatore "a esplorare il caos e l'armonia che convivono nell'animo umano, con un percorso circolare che abbraccia emozioni e storie vissute".

L'album si fa portavoce di un messaggio di solidarietà: il ricavato delle vendite del vinile sarà devoluto a Fondazione Ant Italia Onlus, che offre assistenza domiciliare ai malati oncologici. In questo modo, Capolupo desidera trasformare la sua musica in un gesto concreto di sostegno, portando luce nei momenti di buio a chi affronta ogni giorno sfide difficili.

'"Tra i miei disordini' - spiega l'artista - è un disco radicato nel presente, ma che affonda le radici in un vuoto legato a un affetto primordiale, una mancanza che mi accompagna da oltre trent'anni. Per riscattare il dolore profondo di questa perdita, ho scelto di destinare tutto il ricavato del vinile ad Ant Onlus".

Antonio Capolupo inizia il suo percorso musicale fondando gli Estranea, band pop/rock con cui vince il trofeo Roxy Bar, concorso televisivo condotto da Red Ronnie su Tmc2. L'incontro con Claudio Dentes, produttore di Elio e le Storie Tese, li porta a firmare il primo contratto discografico con la Sugar Music di Caterina Caselli e alla pubblicazione dell'album d'esordio, 'Direzione Estranea'. Capolupo forma anche il duo acustico Milagro, per cui scrive e produce gli album 'Dieci gocce di veleno' e 'Fino a toglierci la sete' e partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano 'Domani'. Dopo una parentesi in cui si appassiona al modern blues e ne approfondisce il linguaggio, esce il primo album da solista 'Tra i miei disordini'.



