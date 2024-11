Basket: la Virtus Bologna batte il Maccabi in Eurolega

All'Unipol Arena la Virtus Bologna batte 84-77 il Maccabi Tel Aviv in Eurolega di basket.

Cordinier, Shengelia, Pajola, Zizic e Clyburn hanno saputo gestire il vantaggio conquistato in apertura, resistendo ad tentativi di rimonta degli ospiti. E' la seconda vittoria delle Vu nere contro la squadra israeliana.

Non sono stati segnalati episodi di tensione tra le tifoserie di cui si aveva timore dopo gli scontri avvenuti ad Amsterdam, al termine della partita di calcio tra Ajax e Maccabi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA