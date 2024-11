Tribunale, via libera a taglio alberi per parcheggio a Piacenza

I quindici alberi di piazza Cittadella, nel centro storico di Piacenza, si possono tagliare, per proseguire nella realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo. Per impedirlo occorre che il danno ambientale e alla salute sia "significativo e misurabile ", e chi aveva "l'onere di provarlo" non lo ha fatto se non in termini "generici e assertivi". È questa la motivazione con cui il Tribunale ha accolto il reclamo di Piacenza Parcheggi, e del Comune, ribaltando il pronunciamento di primo grado, dà il via libera al progetto di posteggio interrato nel cuore della città emiliana . La decisione è stata accolta con amarezza dal presidio, dalle associazioni e dai cittadini che si erano battuti contro il progetto. Dura Legambiente: "una sconfitta per la città che chiedeva di essere ascoltata e non lo è stata. Ancora una volta la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini resta un corollario".



