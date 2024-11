Esplosione in azienda chimica nel Bolognese, un ferito

BOLOGNA, 06 NOV - Un operaio di 55 anni è rimasto ferito, in modo non grave, in seguito a una esplosione avvenuta poco dopo le 8 alla Reagens, azienda chimica di San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, a scoppiare sarebbe stato un silos nell'area produttiva dello stabilimento. L'operaio, a quanto si apprende, ha riportato lesioni nella parte superiore del corpo ed è stato soccorso dal 118. L'esplosione, il cui boato è stato chiaramente avvertito nella zona, non avrebbe provocato danni strutturali allo stabilimento, né conseguenze ambientali. Sul posto anche Vigili del Fuoco e funzionari della Medicina del Lavoro dell'Ausl. "Le imprese già fanno tanto a Bologna" per la sicurezza sul lavoro "ma occorre fare di più", ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine dell'inaugurazione dell'Eima alla Fiera di Bologna. "Non abbiamo ancora i dettagli dell'incidente alla Reagens di San Giorgio di Piano perché la notizia è di questi minuti - ha aggiunto il sindaco - . Siamo vicini alla famiglia del lavoratore ferito e credo che le aziende debbano a battere un muro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA