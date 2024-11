Al Teatro Duse di Bologna, Silenzio, sesto sipario d'autore

Dopo quelli di Carla Accardi, Aldo Mondino, Luigi Mainolfi, Nicola De Maria e Fabrizio Plessi, il Teatro Duse di Bologna accoglie, da oggi al 31 maggio, il sesto sipario d'autore, quello firmato dall'artista Lorenzo Puglisi chiamato Silenzio.

Il progetto, che sta riscuotendo notevole successo (quello di Plessi della passata stagione in una serata di Art-city ha riempito il teatro intorno alla mezzanotte) nasce dalla collaborazione con il Teatro Cartiere Carrara di Firenze (l'ex Teatro Tenda, che ne ha già collezionato nove). Come gli altri sipari d'autore, anche Silenzio appartiene alla raccolta, unica nel suo genere in Italia, promossa dal Teatro fiorentino, insieme all'Associazione amici della contemporaneità, su iniziativa di Claudio Bertini, Massimo Gramigni e del gallerista Santo Ficara, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Puglisi, classe 1971, vive e lavora a Bologna ed è il più giovane degli artisti chiamati a realizzare un'opera per questa collezione che, dal 2005, trasforma il sipario in una grande tela d'autore: "L'opera 'Silenzio', realizzata su un drappo di velluto nero di dodici metri per sei, s'immerge e si staglia perfettamente nello spazio teatrale in cui il tempo sospeso prima dell'inizio di uno spettacolo richiede, appunto, un assoluto e magico silenzio. - Ha spiegato l'artista - Il sipario stesso è già spettacolo e apparizione, di fatto emersione da una notte densa e impenetrabile di una lontana traccia dell'Annunciazione di Tintoretto di cui si scorgono soltanto i volti e le mani dell'angelo e della Vergine, colti nell'immediatezza dell'azione, vibrante e immobile allo stesso tempo". L'opera 'Silenzio' sarà protagonista anche di Art City White Night, la notte bianca dell'arte 2025 che si terrà l'8 febbraio: alle 23.45, infatti, l'opera sarà visibile a tutti e il palcoscenico del Duse ospiterà l'incontro pubblico tra Puglisi, il direttore del MAMbo Lorenzo Balbi e lo storico e critico d'arte Marco Tonelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA