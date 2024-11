Era titolare 'occulto' di una tabaccheria, scatta sequestro

Una tabaccheria, un'autovettura e diversi conti correnti, per un valore totale di circa 500mila euro. Sono i beni sequestrati dal Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, a un 54enne italiano, definito 'pluripregiudicato' dalla Polizia di Stato che ha dato esecuzione al provvedimento. L'uomo, secondo quanto ricostruisce la Questura, a partire dagli anni Novanta avrebbe commesso vari reati contro il patrimonio e più di recente, in veste di titolare occulto di una tabaccheria in zona San Donato, avrebbe collocato ingenti somme di denaro contante, ritenute di provenienza illecita, nei circuiti legali dell'economia.

Attraverso l'alternarsi di investimenti e disinvestimenti in questa attività di autoriciclaggio, il 54enne si sarebbe garantito nel tempo e fino ad oggi elevati guadagni, oltre a maggiori chances lavorative, per se stesso e per il proprio nucleo familiare. La polizia è arrivata a lui nel corso delle attività di monitoraggio che vengono svolte su soggetti già noti alle forze dell'ordine, per cercare eventuali patrimoni acquisiti in modo indebito, in quanto frutto diretto o indiretto di attività illecite.

Nel caso specifico, gli investigatori della sezione misure patrimoniali della divisione anticrimine hanno evidenziato un nesso cronologico tra i guadagni ottenuti con attività illecite e l'acquisizione della tabaccheria, che sebbene non intestata al 54enne è stata per questo posta sotto sequestro. Il provvedimento dei beni è scattato anche perché, dagli accertamenti, è emersa una sospetta sproporzione tra tenore di vita, reddito dichiarato e attività svolta.



