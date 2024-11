A Modena a 12 anni dal sisma riapre chiesa di Reno Finalese

Un altro tassello del mosaico artistico e religioso del territorio modenese rinasce a 12 anni dal sisma. Si tratta della chiesa della Visitazione di Maria Santissima a Reno Finalese, al confine fra le province di Modena e Ferrara. Verrà riaperta domenica prossima, il 10 novembre, con una cerimonia presieduta da monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro.

La giornata di 'nuova inaugurazione' della chiesa prevede alle 14.30 un concerto di campane, poi alle 15 il saluto delle autorità, i riti di apertura e la messa. Alle 17 un momento di festa comunitaria con un rinfresco.

Tutta la giornata sarà idealmente dedicata alla memoria di don Oscar Bin, parroco di Reno Finalese, scomparso nel 2019: il suo compleanno era l'11 novembre. Alla chiesa di Reno Finalese si lega anche il ricordo di altri parroci come don Giuseppe Terrieri che la condusse per molti anni, ma anche del Beato don Ferdinando Maria Baccilieri, fondatore delle Serve di Maria di Galeazza, che, originario di Reno, venne battezzato proprio in questa chiesa. Proprio a Finale Emilia ha già riaperto al culto anche il Duomo, uno dei simboli del sisma emiliano.



