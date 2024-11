L'influenza colpisce Ligabue, concerto rinviato a Bologna

Un improvviso attacco influenzale ha costretto Luciano Ligabue a dare forfait il 31 ottobre a pochi minuti dall'inizio del concerto al teatro Europauditorium di Bologna, già con il tutto esaurito in prevendita. Lo spettacolo - che fa parte del tour teatrale cominciato poco meno di un mese fa a Bari - è stato quindi rinviato a data da definire. Solo poche ore prima, nel pomeriggio, il rocker di Correggio aveva fatto una visita a sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati al padiglione 13 del policlinico Sant'Orsola: accompagnato dai volontari dell'associazione Bimbo Tu, aveva incontrato i bambini e le loro famiglie, firmato autografi e scattato foto. Poi, in serata, sulla pagina facebook dell'artista, la notizia che il concerto era stato rimandato "a causa di uno stato influenzale improvviso che ha colpito Luciano".

I biglietti acquistati - ha fatto sapere l'organizzazione Friends & Partners - resteranno validi per la nuova data di recupero, che a breve sarà comunicata. Il prossimo concerto del tour è in programma domenica 3 novembre al teatro Municipale di Piacenza.



