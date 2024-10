Targa Volponi per civismo ai Centri antiviolenza su donne

La Targa ricordo Paolo Volponi 2024 è stata consegnata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore ai Centri antiviolenza sulle donne della Città metropolitana per la loro attività di "eminente valore civico". Ieri sera la cerimonia. Un riconoscimento ai centri, si legge nella motivazione, "nella consapevolezza" che occorra garantirne "una piena considerazione politica e sociale". "Sfide sempre maggiori" si sono aperte per queste realtà e c'è necessità "di avere nuovamente riconosciuto il proprio ruolo fondamentale dalle donne e dalle loro famiglie".

"Mentre la condizione delle donne sembra essere fra i pochi indicatori dei livelli di qualità del vivere sociale che resistono a una generale grave flessione - si legge ancora - è venuta in evidenza, sempre più drammaticamente, la realtà della violenza e anche dell'omicidio come strumento di reazione a ogni attestazione di volontà delle donne". "Siamo di fronte a una violenza strettamente connessa alla non accettazione di ogni percorso libero, della pluralità di genere nelle professioni e nei mestieri, nella egemonia culturale e sociale da parte delle donne. Una violenza così grave anche nella nostra realtà da costringere doverosamente ad aprire gli occhi sul suo ripetersi incessante ed anche ad occuparsi di chi è impegnato a contrastarne conseguenze ed esiti".



