Priolo, dal governo risorse insufficienti per l'emergenza

"Ringrazio il Governo per aver deliberato lo stato di emergenza ma le risorse stanziate, pari a 15 milioni di euro, sono del tutto insufficienti anche per questa prima fase. Gli eventi che hanno colpito duramente l'intera area metropolitana di Bologna, e oltre, sono tali da richiedere nell'immediatezza interventi per cui avevamo richiesto un primo stanziamento da 50 milioni di euro, mentre il Consiglio dei ministri ne ha destinati meno di un terzo". Lo dice Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Governo.



