A scuola in E-R quasi un alunno su cinque è straniero

BOLOGNA, 29 OTT - La presenza di studenti stranieri nelle scuole dell'Emilia-Romagna è in crescita e nettamente superiore ai dati nazionali. A sottolinearlo è il Dossier statistico immigrazione 2024 Idos/Confronti, che fa riferimento nella sezione "scuola" ai dati dell'anno scolastico 2022/2023. Gli studenti con cittadinanza straniera nelle scuole della regione sono 111.811, in incremento del 5,2% rispetto all'anno scolastico precedente.

Costituiscono il 18,4% della popolazione studentesca: dato superiore di oltre sette punti percentuali al valore medio nazionale (11,2%). Nella scuola dell'infanzia e nella primaria inoltre si supera il 21%, per scendere al 18,4% nella secondaria di primo grado e al 13,9% in quella di secondo grado. Negli ultimi dieci anni, il numero degli studenti stranieri è cresciuto del 20%, quello degli italiani diminuito del 4,1%. Il 68,7% della popolazione studentesca straniera dell'Emilia-Romagna è nata in Italia ( 65,4% è il dato nazionale).

