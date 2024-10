'Autunno fuori dal Comune', turismo per bolognesi e modenesi

La campagna di turismo di prossimità 'Autunno fuori dal Comune' torna per la terza edizione, per tutti i weekend dal 9 novembre all'1 dicembre, con un'offerta ampia e diversificata tra le province di Bologna e Modena. I residenti e i turisti di prossimità potranno partecipare a 18 esperienze - dieci nel bolognese e 8 nel modenese - al prezzo speciale di 10 o 20 euro, con accesso gratuito per i minori di 14 anni. L'iniziativa si struttura attorno ai quattro cluster di prodotto che rappresentano le eccellenze di questa terra: cultura, gastronomia, natura e benessere, motori.

L'obiettivo della rassegna è invitare i residenti a scoprire o riscoprire le meraviglie del proprio territorio, accrescendo la consapevolezza del ricco patrimonio locale. Le esperienze sono prenotabili online sui portali extrabo.com e visitmodena.it.

I visitatori potranno ad esempio immergersi nelle meraviglie storiche e culturali del Territorio Turistico Bologna-Modena, con proposte come la visita guidata alla Galleria Estense e alla Biblioteca Estense di Modena e il tour I tesori del Duomo a Modena, l'esperienza A Casa di Lucio Dalla a Bologna o il percorso Marconi 150 a Sasso Marconi, che celebra l'invenzione del wireless.

L'esperienza Memorie tattili al Palazzo dei Pio di Carpi è stata ideata per visitatori non vedenti o bendati. Gli appassionati di gastronomia non rimarranno delusi: dal laboratorio Discovering Gelato ad Anzola Emilia presso il Gelato Museum Carpigiani, fino alla scoperta della mortadella di filiera Zivieri a Zola Predosa. Bologna Montana Art Trail offrirà un percorso a piedi nell'Appennino bolognese, mentre i più sportivi potranno esplorare la Valle del Savena e del Lognola con un tour in e-bike, e gli appassionati di motori potranno scoprire l'eccellenza del made in Italy con la visita al Museo Horacio Pagani e al Museo Ducati, icone della Motor Valley.



