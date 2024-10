Alla docente-imprenditrice Teresa Meng il Premio Marconi 2024

È stato assegnato alla professoressa emerita dell'Università di Stanford, Teresa H.

Meng, il Premio Marconi 2024 riconoscimento nel campo dell'Information and Communication Technology conferito annualmente dalla Marconi Society, organizzazione no-profit dedicata a rendere accessibili a tutti le opportunità offerte dalla Rete. Accademica e imprenditrice taiwanese-americana, Meng è stata insignita del premio poiché la sua ricerca ingegneristica e la sua visione imprenditoriale, viene spiegato, "hanno reso la tecnologia Wi-Fi più veloce, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente, al punto da essere una parte fondamentale della vita quotidiana".

Il Premio Marconi viene assegnato a persone che, grazie alle loro scoperte scientifiche e tecnologiche, hanno cambiato la vita di milioni di persone, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico dell'umanità, richiamando il ruolo pionieristico di Guglielmo Marconi nella storia delle comunicazioni senza fili.

Il premio è stato istituito nel 1974 dalla Marconi Fellowship Foundation, fondata da Gioia Marconi Braga in occasione del centenario del padre, e in seguito diventata la Marconi Society.

Tra le figure che hanno ricevuto questo riconoscimento in passato ci sono, tra gli altri, Martin Cooper, inventore del primo telefono cellulare; Vinton Cerf, uno dei padri di Internet; Andrew Viterbi, inventore dell'algoritmo Viterbi, e Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA