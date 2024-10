Aggredito in un parcheggio a Reggio Emilia, è gravissimo

Un uomo di 31 anni è stato trovato a terra nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio del Foro Boario, a ridosso del centro di Reggio Emilia, con gravi ferite probabilmente dovute ad un'aggressione.

Il 31enne, italiano, era cosciente, ma nelle ore successive le sue condizioni si sono aggravate per alcune lesioni. Ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'Arcispedale Santa Maria Nuova del capoluogo reggiano. Lo riporta la stampa locale.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che al momento appaiono difficoltose in quanto nella zona non ci sarebbero telecamere che avrebbero potuto riprendere l'accaduto.



