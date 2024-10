Ferrara protagonista del documentario su Springsteen

FERRARA, 26 OTT - Il concerto del 18 maggio 2023 al parco urbano Giorgio Bassani di Ferrara è protagonista di 'Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band', il documentario che racconta la creazione delle leggendarie esibizioni dal vivo di Boss e soci. La colonna sonora dell'opera di Thom Zimny, presentata in anteprima a Toronto e ieri, 25 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma, si compone di 24 canzoni e di queste ben cinque sono state registrate a Ferrara.

Si tratta di "The Promise Land", "Kitty's Back", "The Rising", "Badlands", "Born In The U.S.A." e "I'll See You In My Dreams". L'Italia è presente anche con "Glory Days", registrata al Circo Massimo di Roma. Il sindaco Alan Fabbri ha commentato: "Mentre a Ferrara l'opposizione continua a condannare l'evento di Springsteen al Parco Urbano, riportando la questione in Consiglio comunale dopo un anno e mezzo, la nostra città si afferma da protagonista con ben cinque canzoni nel documentario 'Road Diary'. Un risultato straordinario, inimmaginabile.

Eppure, dobbiamo ancora perdere tempo a rispondere a interrogazioni assurde sull'erba (rinata) e sull'opportunità dell'evento". E ancora: "Questa è la differenza tra chi fa e chi si lamenta senza mai proporre nulla di concreto. Dopo la disfatta di giugno, avevo sperato in un cambio di strategia, e invece nulla. D'altronde, chi non ha nulla da dire non può far altro che denigrare il lavoro e i risultati altrui". Anche Marco Gulinelli, assessore alla cultura di Ferrara, è intervenuto sul tema: "Grazie a questo evento, Ferrara risuona nel cuore del mondo, lasciando un'eco di emozioni che rimarrà per sempre nell'animo dei 50.000 spettatori giunti da ogni angolo del pianeta. Grazie Bruce, grazie Ferrara".



