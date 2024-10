In Emilia resta l'allerta arancione anche per sabato

Resta anche per domani l'allerta arancione in Emilia-Romagna: riguarda tutta l'area emiliana, con l'esclusione della pianura ferrarese dove invece l'allerta è gialla come in Romagna.

Per domani, infatti, sono previsti rovesci e temporali, in particolare nelle prime ore del mattino. Le preoccupazioni principali riguardano i fiumi e le frane nel settore montano.

Resta sotto osservazione anche il transito della piena del Po, che non sta comunque generando particolari preoccupazioni.





