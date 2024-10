Tre Allegri Ragazzi Morti festeggiano 30 anni ad Halloween

Non poteva che essere in occasione di Halloween la festa dei trent'anni di attività dei Tre Allegri Ragazzi Morti, conosciuti per le performance mascherate e per i live di rock essenziale, considerati uno dei pilastri della scena rock alternativa italiana fin dalla loro formazione, nel '94. L'evento, nel giorno del loro compleanno, è in programma il 31 ottobre all'Estragon di Bologna, con ospiti speciali e sorprese, a pochi giorni dal tour europeo. Nata sotto la guida del fumettista Davide Toffolo, che fu anche ospite degli Extraliscio al Festival di Sanremo 2021, la band è formata dal batterista e membro originario Luca Masseroni e dal bassista Enrico Molteni.

Il 2024 è stato un anno molto intenso, tra singoli, dischi, cassette, video, mostre e concerti in Italia e in Europa: dalla ristampa dell'audiocassetta rossa di "Mondo Naïf" alla pubblicazione di "Urla forte Pordenone", inno non ufficiale del Pordenone Calcio, passando attraverso le mostre 'Come mi guardi tu - Tre Allegri Ragazzi Morti negli occhi di 40 fotografi' al Museo Nazionale della Fotografia di Brescia (dal 14 luglio all'8 settembre) e 'Tre Allegri Ragazzi Morti Expo' al Paff! Palazzo del Fumetto di Pordenone, in programma dal 7 novembre al 9 marzo. In aprile è uscito 'Garage Pordenone', decimo album del gruppo, e a inizio ottobre ha visto la luce l'inedito 'La nuova canzone per me', accompagnato da un video d'animazione.



