Zubin Mehta nel settembre 2025 dirige un concerto a Bologna

Uno dei padri nobili della direzione d'orchestra italiani, Donato Renzetti, inaugurerà il 12 gennaio all'Auditorium Manzoni la stagione sinfonica 2025 del Teatro Comunale di Bologna, primo di un cartellone che cresce a 21 concerti fino all'11 dicembre.

Un altro "grande vecchio", vero e proprio gigante del podio a livello internazionale, Zubin Mehta, sarà, per la prima volta, alla guida dell'Orchestra del teatro bolognese il 21 settembre del prossimo anno, in un concerto condiviso con il Festival Respighi. I programmi come di consueto spazieranno dal repertorio sinfonico otto-novecentesco (con gli anniversari per i 150 anni dalla nascita di Ravel, gli 80 dalla morte di Bartók e i 50 anni dalla scomparsa di Shostakovich) a quello molto apprezzato dal pubblico dei concerti di canto, senza dimenticare la musica del nostro tempo, con il compositore residente Nicola Campogrande.

Cuore del cartellone sarà però il focus su Johannes Brahms del quale verranno presentate la quattro Sinfonie (dirette da Renzetti, Conlon, Dendievel e ancora Conlon), i due Concerti per pianoforte (solisti due allievi dell'Accademia di Imola), il Concerto per violino (affidato all'archetto di Sergej Krylov) e il Requiem tedesco del quale si occuperà invece Hartmut Haenchen.

L'ormai ex direttrice musicale del Comunale Oksana Lyniv (spetterà al nuovo sovrintendente, l'attuale Fulvio Macciardi è in scadenza, eventualmente rinnovarla) ha un solo concerto, il 7 novembre, dedicato a Shostakovich e a Bartòk, oltre al già annunciato completamento del Ring wagneriano e all'Oratorio di Stravinskij, Oedipus Rex per la stagione lirica.

Accanto all'Orchestra del Comunale, si conferma la presenza della Filarmonica del Tcbo in due serate dirette da Roberto Abbado e da Yutaka Sado, e quella del Coro del teatro preparato da Gea Garatti Ansini per tre concerti. Tante le conferme: oltre ai già citati, tornano Fish, Inkinen, Frizza, Oren, Chaslin, Angius e Passerini, mentre debuttano Alvise Casellati e Giuseppe Mengoli.

Una novità è poi costituita dalla tournée al Cultural Centre di Hong Kong per due concerti rossiniani il 28 febbraio e l'1 marzo diretti da Donato Renzetti, con le voci di Cecilia Molinari e Paolo Bordogna. Come di consueto, il cartellone sinfonico va ad affiancarsi alla stagione lirica già annunciata nei mesi scorsi e quella di danza che, invece, verrà presentata nelle prossime settimane.



