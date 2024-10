Omaggio a Fabrizio De Andrè con Hotel Supramonte a Bologna

L'intramontabile mito di Faber rivivrà il 23 ottobre al Teatro Duse di Bologna con il concerto 'Omaggio a Fabrizio De André'. Sul palco gli Hotel Supramonte, band riconosciuta dalla Fondazione De André, che si distingue nel panorama musicale per l'intensa interpretazione incentrata sulle emozioni che l'artista ha racchiuso nelle sue canzoni.

'Special guest' della serata sarà Ellade Bandini, fra i più importanti batteristi italiani, al fianco, in tanti decenni di attività, di Mina, Guccini, Capossela, Bertoli, Concato, Vecchioni, Conte, Zucchero e molti altri. Bandini è stato il batterista di Fabrizio De Andrè nei suoi ultimi dischi e tournée, comprese quelle di Anime Salve e Creuza de mä. Nel 1997 e 1998 era sul palco per l'ultimo live dell'artista genovese.

Bandini fu membro anche del gruppo Mille anni ancora con cui De André incise 'Storia di un impiegato', l'album capolavoro del 1973, che gli Hotel Supramonte ripropongono dal vivo integralmente.

La formazione della band è composta da Luca Cionco (voce e chitarra), Edoardo Fabbretti (batteria), Glauco Fantini (basso), Fisandro Fimiani (fisarmonica), Massimo Furietti (chitarra acustica e elettrica), Michele Cannavacciolo (chitarra classica e acustica), Laurence Cocchiara (violino), Valentino Servettini (pianoforte e tastiere). Il concerto sarà un'occasione per viaggiare tra le parole e le note di uno dei più grandi poeti del Novecento, "per ricercare nuovi significati nel suo repertorio e per vivere il passato nel presente".



