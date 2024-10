Il pianista Elia Cecino al Festival Rossini open di Lugo

Il talento del ventitreenne pianista Elia Cecino, vincitore del Premio Venezia nel 2018 e dell'ultima edizione del Concorso José Iturbi 2023 di Valencia , si potrà apprezzare al sesto appuntamento del festival "Rossini Open" domani, 23 ottobre alle 20.30 nella Sala Polivalente del Tondo a Lugo di Romagna.

Il giovane artista trevigiano suonerà musiche di Beethoven, Brahms, Ravel e Skriabin. Formatosi con Maddalena De Facci e Andrzej Jasinski, Elia Cecino si sta perfezionando con Eliso Virsaladze e Boris Berman. La critica e gli addetti ai lavori ne sottolineano la tecnica cristallina e la profonda musicalità che al Rossini Open potrà mettere in luce nella Sonata N. 16 in sol maggiore Op. 30 N. 1 di Beethoven, la prima della raccolta di tre sonate Op. 30 (la seconda è la celebre "Tempesta"), caratterizzata da uno spirito quasi umoristico. Seguiranno le poco eseguite Variazioni su un tema di Schumann Op. 9 di Johannes Brahms, Alborada del gracioso e La vallée des cloches, due brani da "Miroirs" di Maurice Ravel, infine la Sonata N. 3 in fa diesis maggiore Op. 43 di Alexander Skriabin, composta nel biennio 1897-98, l'ultima opera del compositore russo nei quattro classici movimenti.



