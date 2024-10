Due dipinti attribuiti a Giulio Campi a Palazzo Farnese

Piacenza si prepara ad accogliere un evento di grande importanza per gli amanti dell'arte: nella mattinata di sabato 26 ottobre la Cappella Ducale di Palazzo Farnese sarà cornice della presentazione di due opere restaurate, attribuite al maestro rinascimentale Giulio Campi. I due dipinti, raffiguranti i santi Antonino e Giustina, sono gli unici superstiti di un prezioso altare della chiesa di Santa Maria di Campagna, distrutto da un devastante incendio nel 1609.

Grazie al lavoro di restauro di Davide Parazzi e al sostegno del Club Inner Wheel di Piacenza, queste opere tornano a nuova vita e trovano ora la loro collocazione definitiva nei Musei Civici di Palazzo Farnese, dove saranno esposte al pubblico in modo permanente.

L'incontro aperto al pubblico, introdotto dai saluti istituzionali dell'assessore alla Cultura Christian Fiazza e del direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, sarà l'occasione per ammirare da vicino questi capolavori, il cui recupero verrà illustrato dal restauratore Davide Parazzi, svelando tutti i dettagli del complesso intervento eseguito e le sfide affrontate per restituire splendore ai dipinti. Seguirà una visita guidata alla Pinacoteca di Palazzo Farnese



