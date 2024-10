Anziani coniugi trovati morti in casa, indagini in corso

BOLOGNA, 19 OTT - Una coppia di pensionati, l'uomo di 77 anni e la moglie di 74, sono stati trovati morti, entrambi impiccati, in un appartamento in via Ranzani, zona San Donato a Bologna. La scoperta è stata fatta in tarda mattinata, dopo che i coniugi erano stati segnalati come scomparsi perché da qualche tempo non davano notizie. Da una prima ipotesi, si tratterebbe di un duplice suicidio, anche se accertamenti e indagini sono in corso, per chiarire tempi e modalità dei due decessi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia, con anche la Scientifica che ha svolto un lungo sopralluogo nell'abitazione. Il Pm di turno ha deciso la trattazione del caso in via giudiziaria e probabilmente sarà disposta un'autopsia.

