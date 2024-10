Parmigiano Reggiano, da Mattarella incoraggiamento a continuare

"Abbiamo ringraziato il presidente della Repubblica perché la sua presenza è un segno, un gesto dell'importanza che il Parmigiano Reggiano ha non solo per questi territori ma per il Paese. Il Parmigiano Reggiano è uno degli emblemi del saper fare italiano, è una delle marche italiane più note nel mondo". Così il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, a margine della serata evento dei 90 anni del Consorzio, dopo aver salutato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Il presidente - dice Bertinelli - ha ringraziato il lavoro che la comunità del Parmigiano Reggiano fa per il suo territorio e per il Paese. Ovviamente augurandoci di continuare su questa strada, di essere da esempio e metterci a disposizione per le altre indicazioni geografiche che magari non hanno avuto quel percorso di sviluppo come il Parmigiano Reggiano".



