Torna a Bologna la notte rossa, festa delle Case del Popolo

BOLOGNA, 15 OTT - Torna, per la 12/esima edizione, la 'Notte Rossa', la festa delle Case del popolo bolognesi, organizzata dalla Fondazione Duemila, per proporre riflessioni culturali e socio-politiche a partire da alcuni dei luoghi più simbolici della sinistra bolognese. Il programma di quest'anno si snoderà su cinque giornate, dal 17 al 21 ottobre, in tanti luoghi della città e della provincia.

L'iniziativa si aprirà il 17 alle 21 alla Casa del popolo di Castenaso, alla presenza del candidato alla presidenza della Regione Michele de Pascale. Venerdì 18, alla Corazza di via San Donato, sarà presentata la app '100x100 Pci0, un museo virtuale sul Partito comunista italiano, mentre sabato 19, a Pieve di Cento, si parlerà delle nuove guerre dall'Ucraina alla Palestina.

Domenica 20, alla casa del popolo Tosarelli ci sarà un reading teatrale dedicato a Monte Sole, mentre in piazza dell'Unità alle 18 si terrà l'incontro 'Ombre nere sull'Europa'.

Infine, lunedì 21 alle 18.30, l'associazione ScriptaBo donerà i libri dei suoi iscritti alla biblioteca popolare della Fondazione Duemila.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA