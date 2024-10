Schiacciata dal bus: padre, 'non è scivolata, è stata investita'

"Mia figlia non è scivolata, è stata investita dall'autobus: perché l'autista non si è fermato? Aveva bussato alla porta del conducente, come può non averla vista?". Lo dice Paramjit Kumar, il padre di Simran Kumar, la studentessa di 14 anni di origini indiane dell'istituto 'Raineri Marcora' che il pomeriggio del 10 ottobre è stata schiacciata e uccisa dall'autobus che doveva prendere, nel parcheggio del plesso di via Mattei.

Le dichiarazioni del genitore sono diffuse da Studio3A-Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui si è affidata la famiglia, residente a Cortemaggiore. "Innanzitutto, l'autobus è partito due minuti prima dell'orario stabilito, alle 14.33 anziché alle 14.35, mia figlia non era in ritardo", dice ancora il padre della ragazzina, che parla anche sulla base di quanto gli hanno riferito i compagni di scuola che hanno assistito alla scena. "Simran non è scivolata da nessuna parte, com'è stato scritto e detto da più parti. Il mezzo si era appena mosso quando lei è corsa a bussare alla porta anteriore, quella dell'autista, e lo ha fatto 3-4 volte: non riusciamo a capire perché il conducente non le abbia aperto, ce l'aveva davanti agli occhi, non può non averla vista", prosegue il padre.

Il pm Matteo Centini, riferisce lo studio, ha iscritto per omicidio stradale il conducente del bus e disposto l'autopsia, eseguita sabato. Nel pomeriggio di oggi la Procura piacentina ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura.



