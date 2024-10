Il Comune di Bologna attiva un nuovo sistema di allerta meteo

BOLOGNA, 14 OTT - Il Comune di Bologna è al lavoro per attivare un nuovo sistema di allerta per le emergenze meteo e avvia da oggi una raccolta di dati, casa per casa, nelle zone prossime ai fiumi Reno, Savena e Navile. La Polizia locale, insieme alla Protezione civile, sarà impegnata nei quartieri Savena, Borgo Reno e Navile per raccogliere i numeri di cellulare dei cittadini che desiderano aderire volontariamente al nuovo sistema di allertamento.

Gli agenti offriranno la possibilità ai residenti di fornire il proprio numero di cellulare. I contatti saranno inseriti nel nuovo sistema tecnologico sviluppato dalla Protezione Civile di Bologna, progettato per inviare avvisi tramite sms o telefonate in caso di situazioni critiche, come l'innalzamento del livello dei fiumi e altri rischi legati al territorio. I cittadini potranno selezionare il gruppo più o meno esteso a cui inviare il messaggio a seconda dell'emergenza in atto: dalla singola via, all'isolato al quartiere. Ogni residente in città ha comunque la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System compilando l'apposito modulo online.

