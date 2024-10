Scontro moto-trattore, 4/o incidente mortale a Ravenna in 24 ore

Ancora un incidente mortale sulle strade del Ravennate. A perdere la vita - dopo che ieri erano morti due automobilisti, una 80enne e un 41enne e un motociclista 40enne - è stato un altro centauro, un 58enne cui è stato fatale lo scontro con un trattore sulla via Sant'Alberto, la stessa dove ieri è deceduto il 41enne in un tamponamento tra più veicoli tra cui un furgone e un carro attrezzi. A quanto si è appreso - e come rilanciato dai media locali ravennati - l'incidente è avvenuto intorno alle 17 all'altezza dell'incrocio con via Carlina, a San Romualdo.

Secondo le prime ricostruzioni la moto stava procedendo su via Sant'Alberto verso Ravenna mentre un trattore stava svoltando in via Carlina: nonostante il tentativo di frenata la moto sarebbe finita contro una ruota del trattore. Sul posto sono intervenuti, invano, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.



