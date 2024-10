Locali sequestrati, indagato incontra amministratore giudiziario

In mattinata nel carcere di Bologna si è tenuta un'audizione congiunta di Omar Mohamed, 39enne arrestato in settimana dalla Guardia di Finanza, con il suo difensore, l'avvocato Matteo Murgo e con l'avvocato Stefania Di Buccio, nominata dal giudice amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito dell'inchiesta 'Sceicco'.

Dal confronto è emerso che "ci sono i presupposti per proseguire le attività nei locali sottoposti a sequestro preventivo. Omar Mohamed ha fornito tutti i chiarimenti propedeutici ad assicurare la continuità aziendale", spiega l'avvocato Murgo. Ora l'amministratore giudiziario dovrà fare un prospetto che poi sarà sottoposto al Gip Domenico Truppa, per l'approvazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA