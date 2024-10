Rimini celebra i 70 anni di Romagna Mia, convegno e concerto

RIMINI, 11 OTT - Il Comune di Rimini celebra i settant'anni di Romagna Mia, l'inno di Secondo Casadei, con un doppio evento: un convegno di studio e un concerto sinfonico in programma rispettivamente il 18 e il 19 ottobre al Teatro Galli.

'Il futuro del Liscio dopo Romagna Mia' è il tema del convegno, a cura di Franco Dell'Amore, previsto per tutta la giornata di venerdì in sala Ressi: studiosi, musicisti e appassionati del genere discuteranno il ruolo di Romagna Mia nella storia della musica da ballo e le potenziali strade per garantire l'evoluzione del Liscio. Sabato sera verrà invece eseguita 'Una sinfonia per Secondo', con l'orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini diretta dal maestro Giorgio Babbini, ad ingresso libero su prenotazione. Si ripercorrerà la storia del Liscio, legata a Casadei, dalle origini fino al 1971, anno della sua scomparsa. L'evento si inserisce nel contesto del riconoscimento del liscio come patrimonio immateriale dell'Unesco.

