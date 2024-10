Opening-showcase Italia, anteprima di Emilia Romagna Teatro

Due settimane dedicate alla creatività italiana contemporanea, una vetrina delle più recenti opere di artiste e artisti di cui Emilia Romagna Teatro ha sostenuto il percorso nell'ultimo triennio: è Opening - showcase Italia, l'anteprima ideata dal direttore Valter Malosti, come anteprima delle stagioni Ert nei teatri di Bologna, Modena e Cesena dal 15 al 27 ottobre. Otto spettacoli con due debutti nazionali e due prime assolute che hanno coinvolto Pippo Delbono, Alessandro Serra, Daria Deflorian, Michela Lucenti e Balletto Civile, Emma Dante, Roberta Lidia De Stefano, Marco Lorenzi.

Il programma si compone anche di 2 esiti delle masterclass della Scuola di Alta formazione di Ert Iolanda Gazzerro, di 2 presentazioni di libri della collana Linea, oltre alle proiezioni del progetto StageScreen: beyond any forms.

La prima settimana si apre all'Arena del Sole di Bologna con il debutto di Eclissi (dal 15 al 20) il nuovo lavoro di Michela Lucenti con Balletto Civile: ispirato da un'immagine della scrittrice americana Annie Dillard, Eclissi ibrida danza, recitazione e canto sulla musica elettro-noise eseguita dal vivo da Thybaud Monterisiper (vocalist e leader dei Mont Baud) per un racconto dedicato al tema dell'adolescenza, con un cast di performer under 35.

Al Teatro Storchi di Modena, invece, dal 17 al 20 ottobre Pippo Delbono porta Il risveglio col quale l'artista residente Ert riparte da una riflessione intima per allargare lo sguardo a un sentimento diffuso di perdita e volontà di rinascita, di fronte a una realtà che rispecchia la fragilità personale.

Sempre dal 17 al 20, l'Arena ospita il visionario regista Alessandro Serra nella prima italiana di Tragùdia - il canto di Edipo, liberamente ispirato a Sofocle e ai racconti del mito. Il drammaturgo si confronta con il personaggio archetipo della tragedia classica per recuperare il valore collettivo del rito arcaico.

La seconda settimana di anteprime prosegue con Les Fleurs di Michela Lucenti, Kassandra del drammaturgo e regista franco-uruguaiano Sergio Blanco, La vegetariana della sudcoreana neo Premio Nobel per la Letteratura 2024 Han Kang, e con Re Chicchinella di Emma Dante.



