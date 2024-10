Bologna giovedì si illumina di verde per la salute mentale

Bologna si illumina di verde giovedì 10 ottobre, assieme ad altre grandi città italiane, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

L'iniziativa nasce dall'appello di Fondazione Progetto Itaca, che ha trovato da Nord a Sud l'adesione di Enti e Amministrazioni pubbliche, delle più importanti Associazioni Nazionali della Psichiatria e di realtà private, per esprimere vicinanza a chi ogni giorno convive con un disturbo mentale. Bologna, Palazzo del Podestà, insieme alle 17 città italiane sedi di Progetto Itaca hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione "Accendere il Verde sulla Salute Mentale" e si illumineranno della stessa speranza, tutte insieme, anche grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna. Le città saranno inoltre protagoniste di 'Tutti matti per il riso': il 12 e 13 ottobre, dalle 10 alle 17 in piazza Santo Stefano, davanti alla Basilica, i volontari raccoglieranno i contributi della solidarietà dei bolognesi per sostenere le iniziative di Progetto Itaca, che da vent'anni porta in piazza la sua attività per farsi conoscere e creare una rete di solidarietà attorno alle proprie iniziative a sostegno della salute mentale.

"Siamo onorati che Enti ed Istituzioni abbiano accolto il nostro invito a illuminare di verde i monumenti simbolo della città in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale - dice Felicia Giagnotti, presidente di Fondazione Progetto Itaca - È la dimostrazione di una maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di fare prevenzione e di avere maggiore cura nei confronti delle persone che convivono con un disturbo mentale. Questa campagna è pensata per essere vicini a loro, ma anche alle famiglie che rimangono il primo punto di riferimento e sostegno di queste persone".



