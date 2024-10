Peste suina: incontro tra associazioni, E-R e commissario

BOLOGNA, 07 OTT - Incontro in Regione, a Bologna, tra le associazioni agricole, i rappresentanti delle cooperative, i referenti delle associazioni industriali e dell'artigianato, con l'assessore all'Agricoltura, agroalimentare e Caccia dell'Emilia-Romagna, Alessio Mammi e il Commissario straordinario alla Peste suina africana. Al centro del confronto, le azioni più urgenti per il piano di contrasto alla diffusione del virus presentate dal Commissario alla luce dall'ultima ordinanza emanata nei giorni scorsi che ha introdotto il rafforzamento delle barriere sui tratti autostradali e l'intensificazione dell'attività di de-popolamento sotto il diretto controllo della stessa struttura commissariale Su questo tema, strategico per la riduzione del rischio, la Regione ha avviato bandi per più di 11 milioni rivolti alle aziende per l'acquisto di recinzioni antintrusione, piazzole per la disinfezione degli automezzi, zone filtro per il personale degli allevamenti e i visitatori.

"Ci troviamo di fronte ad una problematica che chiede uno sforzo condiviso e una strategia unitaria a livello nazionale, in cui è necessaria la collaborazione da parte di tutti - osserva Mammi - Ringrazio il Commissario per aver accettato il nostro invito a confrontarsi oggi qui a Bologna con i rappresentanti della filiera suinicola e le associazioni agricole regionali. Ribadiamo ancora una volta la volontà di proseguire la nostra azione - aggiunge l'assessore regionale - che già da diverso tempo mette in campo tutte le azioni possibili, dalla biosicurezza alle azioni de-depopolamento concentrando tutti gli sforzi su questa problematica che sta avendo già ora ripercussioni molto forti nel comparto".

Quindi, conclude Mammi, "rinnoviamo inoltre al Commissario le richieste fatte al Governo in questi mesi, di prevedere risorse adeguate per il comparto, anche per quelle aziende della filiera indirettamente colpite che però già da ora scontano restrizioni commerciali soprattutto nei confronti di Paesi terzi".

