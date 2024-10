Muore in casa nel Bolognese, forse intossicato da monossido

Potrebbe essere stata una intossicazione da monossido di carbonio a uccidere un uomo di 65 anni, deceduto questa mattina in un'abitazione in via Matteotti a Bazzano, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118, che oltre a constatare il decesso del 65enne hanno soccorso altre due persone che erano in casa, probabilmente familiari della vittima, anch'essi con i sintomi di una probabile intossicazione da monossido, ma non in gravi condizioni. Per l'uomo, di origine centrafricana, non c'era invece nulla da fare. Sono stati avviati gli accertamenti del caso per chiarire le cause precise della probabile intossicazione.



