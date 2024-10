Molestò 31enne a Rimini, chiesto giudizio per violenza sessuale

RIMINI, 07 OTT - La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio, per violenza sessuale, a carico di un 20enne accusato di molestato una 31enne durante la manifestazione dedicata ai fumetti, Rimini Comix. Il giovane di origine tunisina residente nel Bolognese, difeso dall'avvocato Matteo Paruscio, comparirà davanti al Gup Raffaele Deflorio il 13 febbraio 2025. Il tunisino era stato identificato nell'immediatezza dei fatti, il 21 luglio di quest'anno, dalla Polizia di Stato intervenuta durante la rasegna in piazzale Fellini. Arrivato in Italia come minore non accompagnato e residente in una casa famiglia nel Bolognese, quella sera stessa era stato portato in Questura perché accusato da una 31enne torinese di averla molestata ed apostrofata con un insulto sessista mentre si trovava nel giardino di piazzale Fellini in compagnia di un'amica. Il giovane era scappato ma era stato bloccato da alcuni avventori e consegnato alla Polizia di Stato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA