Fvg pronto per TTG, con lo stand 'Io sono Fvg' e offerte inedite

Nuovi voli, con la novità del collegamento tra Trieste Airport e Stoccolma, enogastronomia, richiami per un numero di turisti sempre più elevato e GO! 2025, per presentare Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura. Sono alcune delle proposte con cui il Fvg si presenta al TTG Travel Experience, la più importante fiera b2b del turismo, da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre alla fiera di Rimini.

Anche per questa edizione, PromoTurismoFVG parteciperà all'appuntamento, riferimento per la promozione del turismo mondiale, con lo stand "Io sono Friuli Venezia Giulia" a rappresentare la regione al padiglione 5 (stand 054-127-214), con una trentina di operatori tra strutture ricettive, agenzie di incoming, reti di impresa e consorzi di tutto il territorio, pronti a illustrare ai tavoli di contrattazione le rispettive proposte.

Montagna - con la stagione invernale alle porte - mare, città d'arte e cultura, outdoor, bike, family ed enogastronomia le tipologie di offerta della proposta Fvg, territorio attrattivo e dinamico, come confermano i numeri di arrivi e presenze in costante crescita. Un territorio che sempre più si promuove - attraverso anche le importanti campagne di comunicazione avviate sul suolo nazionale e internazionale - nella sua unicità e nelle sue "brevi" distanze, che consentono di vivere opportunità differenti in un raggio di pochi chilometri, scrive PromoTurismoFVG.



