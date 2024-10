Cemento amianto stoccato abusivamente trovato dai forestali

Nella sede di una ditta in provincia di Parma i carabinieri forestali di Solignano e Salsomaggiore hanno trovato e sequestrato circa trecento metri cubi di cemento amianto, stoccato in un deposito. Nell'acquisire documentazione sulla demolizione di una struttura agricola, i militari hanno notato la mancanza di documenti sulla rimozione e smaltimento della copertura, costituita da lastre in cemento amianto.

L'indagine ha portato all'individuazione di un'azienda, specializzata nella rimozione di amianto, la cui sede nei giorni scorsi è stata controllata, trovando il materiale. Dopo essere rimosso da diversi siti bonificati, anziché essere immediatamente smaltito nei centri autorizzati, l'amianto era stato accumulato abusivamente. I carabinieri hanno denunciato il presunto responsabile per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, mentre l'area e i rifiuti presenti sul posto sono stati sottoposti a sequestro e sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza e smaltimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA