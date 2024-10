Va ad appuntamento con due prostitute, picchiato e rapinato

Picchiato e rapinato da un uomo, dopo essere andato in un appartamento del centro di Parma per un incontro con due prostitute. E' successo ad un quarantenne italiano il 6 settembre e per l'episodio, al termine delle indagini della squadra mobile della Questura, è stato arrestato un 27enne ecuadoregno, con ordinanza di custodia in carcere.

Anche le donne sono in corso di identificazione.

Accolto dalle due nella casa, dopo qualche minuto si è visto arrivare un uomo, descritto come di colore, alto circa un metro e novanta, con vistosi tatuaggi. Quest'ultimo lo avrebbe preso a calci e pugni, sfilandogli un orologio da circa 25mila euro e un catenina d'oro. Lo avrebbe quindi minacciato dicendogli che sarebbe andato a prendere una pistola, prima di allontanarsi.

La vittima, rimasta sola, ha chiamato le forze dell'ordine.

La polizia, coordinata dalla Procura, ha indagato e grazie alle immagini degli impianti video nei pressi dell'appartamento si è arrivati a identificare l'indagato, raggiunto e arrestato a Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA