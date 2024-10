L'iride di Pogacar brilla al Giro dell'Emilia

La maglia iridata di Tadej Pogacar brillerà, domani, per la prima volta sulla rampe di San Luca: il fresco campione del mondo sarà infatti in gara per la prima volta al Giro dell'Emilia, con la nuova maglia conquistata domenica a Zurigo.

Dopo la partenza da Vignola e un po' di su e giù sulle colline fra Modena e Bologna, deciderà tutto come sempre l'ascesa al Colle di San Luca, da ripetere per cinque volte con l'arrivo posto sull'ultimo passaggio. Una salita che da luglio è diventata ancora più conosciuta dagli appassionati di ciclismo dopo il passaggio del Tour de France.

Pogacar, secondo alle ultime due edizioni dell'Emilia e che sulla salita di San Luca al Tour aveva dato una prima stoccata nella sua cavalcata verso Parigi, sarà ovviamente il favorito d'obbligo, ma il parterre è di tutto rispetto, per la classica bolognese che apre la settimana di preparazione al Giro di Lombardia: saranno infatti al via il belga Remco Evenepoel, l'altro sloveno Roglic (che sul San Luca ha vinto per tre volte), il britannico Pidcock, lo statunitense Jorgenson, e gli spagnoli Mas e Ayuso. Fra gli italiani occhi puntati su Antonio Tiberi e Giulio Ciccone, ma anche sull'inossidabile Alessandro De Marchi, vincitore nel 2018 e sul bolognese Lorenzo Fortunato.

Dalla curva delle Orfanelle, simbolo della durissima salita che domina la città di Bologna, partirà anche un messaggio per dire basta alle morti sulle strade, promosso dagli amici di Loredano Comastri, notissimo cicloamatore bolognese, ucciso da un'auto mentre si allenava lo scorso dicembre.



