A Bologna omaggio a Fausto Romitelli dal FontanaMIX ensemble

La rassegna Esitime 2024, Agli infiniti possibili (da Luigi Nono all'Intelligenza Artificiale) promossa dal FontanaMIX ensemble di Bologna nella Ex Chiesa di San Mattia, prosegue il 6 ottobre con un doppio appuntamento: alle ore 18 il concerto finale del Composers/Conductors Workshop (parte delle attività che FontanaMIX dedica da diversi anni alla formazione del pubblico e di nuovi interpreti) e alle ore 20.30 con il concerto Have Your Trip, un omaggio al compositore goriziano Fausto Romitelli morto nel 2004 a soli 41 anni dopo una lunga lotta con la leucemia.

Musicista outsider, la cui scrittura colpisce per la folgorante energia e per essere capace di catturare in modo originale fasce molto eterogenee di ascoltatori, dai cultori di musica contemporanea colta agli appassionati del rock progressivo, Romitelli amava il suono di origine metallica di certa musica rock e techno: per lui il suono è una materia in cui sprofondare per modellarne spessore, porosità, luminosità, elasticità. Le sue composizioni sono vere e proprie sculture di suono come il brano Professor Bad Trip: lesson 1.

Nel programma, oltre a Fragmentations per due arpe ed un solo esecutore scritto da Sylvano Bussotti nel 1962, figurano anche due prime esecuzioni assolute: un nuovo lavoro della compositrice islandese Thurídur Jónsdóttir Inni, Musica da camera (commissionata proprio da FontanaMIX) e il brano Osmosis III per pianoforte ed elettronica da poco composto da Nicola Evangelisti.



