Ligabue a Bologna, a Palazzo Pallavicini con 120 opere

Palazzo Pallavicini, a Bologna, ospita dal 3 ottobre al 28 febbraio una mostra dedicata ad Antonio Ligabue (1899-1965) realizzata da Chiara Campagnoli, Deborah Petroni e Rubens Fogacci. L'esposizione è articolata in sette sale con oltre 120 opere, tra cui 80 ad olio, con 12 autoritratti e sette tigri dalle fauci spalancate, oltre ad agili leopardi, rapaci che ghermiscono la preda o lottano per la sopravvivenza e potenti leoni, una vera e propria giungla cruda e violenta.

Esposte inoltre 14 sculture, 17 disegni, 15 incisioni e la moto Guzzi Falcone 250 rossa con la quale l'artista si spostava nella Bassa reggiana per mostrare e vendere le sue opere, che provengono da collezioni private, banche e musei: dai celebri autoritratti alla Testa di tigre del 1953 e Leopardo del 1955, al Motociclista del 1954; dalle sculture Leone e Leonessa del 1935, a Pantera del 1938, Leonessa accucciata del 1940, fino al Busto di Gorilla del 1956, dai disegni con figure di animali all'Autoritratto a matita del 1955.



