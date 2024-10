In E-R arrivano 10 nuovi treni Pop elettrici Trenitalia Tper

Cresce la flotta di Trenitalia Tper con dieci nuovi Pop - treni elettrici monopiano di ultima generazione - che circoleranno sui binari dell'Emilia-Romagna entro il 2025, consentendo un utilizzo sempre maggiore e pressoché esclusivo di treni moderni, anche sulle linee in fase di progressiva elettrificazione da parte del gestore dell'infrastruttura e ancora serviti da mezzi diesel. Questi nuovi convogli, di cui tre già consegnati, sono stati acquistati da Trenitalia Tper con un investimento di 60 milioni e 350 mila euro, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna grazie a fondi del ministero delle Infrastrutture, fondi Pnrr e fondi da bilancio regionale. "Noi con questo ulteriore intervento di acquisizione di 10 treni, reso possibile grazie a 60 milioni di euro di investimento parte regionale, parte del Mit parte del Pnrr in Emilia-Romagna, arriviamo a 116 treni tutti elettrici - dice l'assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini - Completeremo anche l'elettrificazione di tutte le linee regionali entro il 2025 e a quel punto saremo una regione che dal punto ferroviario si può definire a emissioni zero. Dal 2022 al 2024 abbiamo investito 2 miliardi di investimenti per la mobilità sostenibile a cui si aggiungono le risorse per gli abbonamenti gratuiti agli studenti".



