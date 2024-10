A Bologna nuovo Centro riabilitativo per malati di Parkinson

A Bologna è stato realizzato il primo centro accreditato dell'Emilia-Romagna per la riabilitazione dei pazienti con malattia di Parkinson.

L'inaugurazione ufficiale sarà il 4 ottobre, ma le porte della struttura sono aperte già dallo scorso maggio.

Il Centro, tra i pochissimi in Italia, adotta un approccio multidisciplinare e offre ai pazienti un programma riabilitativo intensivo della durata di 4-8 settimane con il lavoro sinergico di neurologi, fisiatri, fisioterapisti, psichiatri, psicologi, logopedisti, nutrizionisti per gestire al meglio i sintomi della patologia e migliorare la qualità della vita.

Tra le attività proposte, anche le sedute di Qi-gong, pittura, danza. La struttura, di oltre 1000 metri quadrati, si trova nel complesso di Villa Baruzziana che lo ha finanziato con 4 milioni di euro ed è dedicata a Paolo Baldini, neurologo bolognese che già nel 2015 aveva iniziato a immaginare un luogo che potesse aiutare i malati di Parkinson. "L'obiettivo del nostro Centro è migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie - spiega Vincenzo Neri, case manager e coordinatore sanitario - e grande attenzione infatti viene dedicata al caregiver che qui può trovare anche supporto psicologico".



