Polizia, celebrata a Bologna ricorrenza S.Michele Arcangelo

"Siete anche voi un po' degli angeli, perché date sicurezza, come San Michele". E' uno dei passaggi dell'omelia con cui l'Arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha celebrato in mattinata nella Basilica di San Petronio la messa in occasione del Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. Alla cerimonia hanno partecipato le principali autorità cittadine, oltre a poliziotti e poliziotte in servizio in città, mentre in Piazza Galvani sono state organizzate iniziative, con gazebo informativi e mezzi in esposizione, per consentire ai cittadini di conoscere meglio l'attività e le varie specialità della polizia.

La ricorrenza di San Michele cade il 29 settembre, ma quest'anno a Bologna le celebrazioni del Patrono della Polizia di Stato sono state rimandate di un giorno per non sovrapporsi con la cerimonia dell'80° anniversario della strage di Marzabotto. "Siamo molto legati al nostro Santo Patrono e questa celebrazione è sempre molto partecipata -ha detto il Questore Antonio Sbordone a margine della cerimonia- l'immagine iconica dell'angelo che rappresenta il bene che sconfigge il male accompagna tutto il nostro percorso in polizia, ed è evocativa dell' impegno che abbiamo.



