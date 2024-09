Chiesi inaugura il Biotech Center of Excellence

Il gruppo Chiesi ha inaugurato a Parma il Biotech Center of Excellence, nuovo polo di eccellenza per ricerca, sviluppo e produzione di farmaci biologici.

L'obiettivo è sviluppare soluzioni terapeutiche per migliorare la qualità di vita di persone che convivono con patologie complesse e malattie rare, puntando sull'innovazione biotecnologica con particolare attenzione allo sviluppo di anticorpi monoclonali, enzimi e altre proteine complesse.

L'investimento complessivo ammonta a circa 380 milioni, di cui 120 sono destinati alle infrastrutture e 260 verranno spesi nel lungo termine (2023-2030) per materiali, tecnologie innovative, sviluppo di competenze e formazione. Quando sarà pienamente operativo, il polo impiegherà fino a 200 professionisti altamente specializzati. Le attività tecniche già in corso coinvolgono 60 persone, destinate a diventare oltre 80 entro fine 2025.

Il Biotech Center of Excellence è concepito per attrarre investimenti internazionali e creare partnership globali, servendo i mercati di Europa, Nord America (in particolare gli Stati Uniti), America Latina e Asia. Inoltre punta a rafforzare la collaborazione tra il mondo degli atenei e l'industria, promuovendo partnership università-aziende per garantire che la ricerca non solo venga sviluppata, ma anche commercializzata in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA