Oltre 3.000 a Ravenna per la corsa contro la violenza di genere

Sono stati oltre 3.000 - record della manifestazione - i partecipanti alla quarta edizione della 'Pink Ranning', corsa per dire 'No alla violenza di genere' organizzata dal Ravenna Runners Club e dall'associazione Linea Rosa. A dare il via all'evento, alla Darsena di Città, il prefetto ravennate, Castrese De Rosa; l'assessora comunale alle Politiche e culture di genere, Federica Moschini; l'assessore comunale allo Sport e Turismo, Giacomo Costantini e la deputata del Pd, Ouidad Bakkali.

"Questa quarta edizione della 'Pink Ranning' è stata straordinaria: anche grazie alla splendida domenica di sole - osserva Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club - la città ha risposto in maniera impeccabile superando il risultato degli iscritti della passata edizione. È stato bellissimo vedere come tantissime persone si sono volute riunire per lanciare in modo ancora più potente un messaggio attuale e dimostrare che si può contrastare un modo di pensare e di intendere i rapporti personali che oggi rappresenta un serio problema legato non a singoli episodi".

Dallo scorso "primo gennaio al 25 settembre, 361 donne si sono rivolte ai nostri tre centri di Ravenna, Cervia e Russi - argomenta Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa -. Tra queste, 20 sono state accolte in una delle nostre cinque case rifugio, insieme ai loro 18 figli e figlie. Attualmente, mentre siamo qui, 10 donne vivono con i loro figli nelle nostre strutture a indirizzo segreto: 7 sono minorenni, 3 maggiorenni.

Oggi siamo qui per loro, per garantire a queste donne e ai loro figli un futuro libero dalla violenza. Grazie ai fondi raccolti negli anni durante la 'Pink Ranning', abbiamo potuto sostenere le attività sportive e ludico-ricreative di decine di ragazzi e ragazze ospiti di Linea Rosa".



