Omessi ricavi, controlli Gfd sull'influencer Elettra Lamborghini

BOLOGNA, 28 SET - La cantante e influencer bolognese Elettra Lamborghini sarebbe finita nei controlli della Guardia di Finanza sui profitti generati da produttori di contenuti digitali. Lo scrive il Corriere di Bologna, secondo cui l'artista emiliana avrebbe omesso di dichiarare poco più di un milione di euro che sarebbero giunti, nel 2021 e 2022, dalla sua attività di influencer. A seguito della verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle e segnalata alla Agenzie delle Entrate sarebbe seguita una denuncia nei confronti di Lamborghini con l'accusa di dichiarazione infedele.

La segnalazione in Procura sarebbe scattata, scrive il quotidiano, per il superamento delle soglie penali previste dalla legge per le omesse dichiarazioni e ora la cantante potrà produrre eventuale documentazione per dimostrare, invece, la correttezza della sua condotta.

Su Instagram l'influencer interviene sottolineando il suo stupore davanti alla notizia. "Sono molto sorpresa dall'articolo che ritengo totalmente infondato e incorretto che è partito da una testata giornalistica bolognese. E quello che ne ha conseguito con la sua diffusione. Io e la società a me riferita abbiamo sempre fatturato e dichiarato annualmente. Le verifiche fiscali sono abituali e il mio commercialista ne è ovviamente sempre al corrente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA