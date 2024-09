Si rinnova il Maggiore di Bologna, reparto e attrezzature in più

Un nuovo reparto di degenza al 13esimo piano con 38 posti letto, la riorganizzazione degli spazi interni per aree omogenee e il rinnovo del parco della diagnostica, in particolare con una nuova Tac e due risonanze magnetiche. E' così che si riqualifica l'ospedale Maggiore di Bologna, grazie a un investimento da fondi regionali, aziendali e Pnrr di 3,7 milioni di euro per le attrezzature, di 2,8 milioni per i lavori sul nuovo reparto, ai quali si aggiungono 800 mila euro di rincaro materiali.

Oggi l'inaugurazione del nuovo piano alla presenza dell'assessore regionale alle politiche per la Salute Raffaele Donini, del sindaco di Bologna Matteo Lepore e del direttore generale dell'azienda Usl di Bologna Paolo Bordon. "Oggi abbiamo la dimostrazione di come in questi anni non ci siamo occupati solo di superare enormi emergenze, ma abbiamo continuato a investire nella qualità delle nostre strutture ospedaliere - sottolinea l'assessore Donini - Qui al Maggiore presentiamo una riorganizzazione completa dell'ospedale per aree omogenee, medica, chirurgica, ortopedica, specialistica. Questo consentirà miglior comfort ai degenti, ma anche migliori condizioni di lavoro ai nostri operatori sanitari". Secondo il sindaco Lepore, si tratta di "un rafforzamento dell'ospedale Maggiore che è l'ospedale della città, e grazie a questo investimento si fa un passo avanti molto importante per la cura dei cittadini". Il 13esimo piano è dotato di 36 posti letto più 2 espandibili, con stanze da due posti letto ciascuna e una stanza da 4, con una gestione più flessibile delle tipologie di degenza. La tecnologia e la disposizione degli spazi consentono in ogni stanza di adottare procedure a garanzia della gestione dei pazienti con potenziale rischio infettivo. "È un reparto per noi molto importante perché migliora di moltissimo la qualità delle nostre potenzialità cliniche-assistenziali - spiega il direttore Bordon - sono 38 posti letto, tutti moderni, che si possono gestire in maniera flessibile". Bordon ricorda che unitamente agli investimenti fatti negli ultimi mesi, con quelli presentati oggi "abbiamo superato di gran lunga i 10 milioni di euro, che hanno qualificato in maniera importante l'ospedale Maggiore".





